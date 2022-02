Kein Mut, keine Kraft, keine Ideen: TTC Neu-Ulm verliert in Saarbrücken

Plus Der TTC Neu-Ulm wird beim 0:3 in Saarbrücken stellenweise sogar gedemütigt. Trainer Dimitrij Mazunov spricht von einer "grottenschlechten Leistung" und entschuldigt sich dafür.

Eine Niederlage war durchaus eingeplant, die Art und Weise aber sicher nicht: Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm wurde in Saarbrücken vom Tabellenzweiten mit 3:0 regelrecht aus der Box gefegt. „Ich kann mich für diese grottenschlechte Leistung meiner Mannschaft beim Verein und den Fans nur entschuldigen“, sagte Trainer Dimitrij Mazunov.