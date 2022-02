Tischtennis

vor 1 Min.

Neu-Ulm bräuchte einen Aufbaugegner - aber der Rekordmeister kommt

Timo Boll (vorne) könnte auch am Sonntag in Pfaffenhofen wieder für Düsseldorf aufschlagen, vielleicht erneut gegen Neu-Ulms Russen Lev Katsman.

Plus Der TTC Neu-Ulm trifft in der Tischtennis-Bundesliga auf Spitzenreiter Borussia Düsseldorf. Das Spiel in Pfaffenhofen scheint eine klare Angelegenheit zu werden.

Von Willi Baur

Kommt mit Tabellenführer Borussia Düsseldorf am Sonntag (Spielbeginn 15 Uhr) der ideale Aufbaugegner für den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm nach Pfaffenhofen? Das wäre eine kühne Interpretation. Denn im Gegensatz zu den Spielen gegen Fulda und Mühlhausen, in denen das TTC-Trio ziemlich neben der Spur war, haben die Gastgeber diesmal aber immerhin nichts zu verlieren.

