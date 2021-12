Neu-Ulm kann es auch ohne sein Supertalent

Stumper ist nur noch Reservist, dafür richten es zwei junge Spieler und ein Routinier.

Mit einem glatten 3:0-Erfolg über den bisherigen Tabellennachbarn TSV Bad Königshofen hat der TTC Neu-Ulm den fünften Platz in der Tischtennis-Bundesliga zurückerobert. Bereits am Sonntag (15 Uhr) will das Team von Trainer Dimitrij Mazunov beim abstiegsgefährdeten TTC Zugbrücke Grenzau nachlegen. Womöglich sogar in unveränderter Besetzung. Aber wen sollte Mazunov, der ansonsten gerne rotieren lässt, auch auswechseln? Der personelle Überhang im Kader ist nicht mehr das große Problem, seit Kay Stumper in der Reservistenrolle schmort.

Inwieweit aus eigenem Zutun, mag dahingestellt bleiben. Bedauerlich aber fraglos im Hinblick auf das Potenzial des 19-jährigen Supertalents. Gleichwohl: Siegen geht auch ohne den U19-Europameister, wie seine beiden jungen Kollegen demonstriert haben. Also der 20-jährige Russe Lev Katsman und der ein Jahr ältere Grieche Ioannis Sgouropoulos, dessen Leistungen zuvor Rätsel aufgegeben hatten. Grandiose Leistungen in der Champions-League gingen einher mit ausnahmslos unglücklichen Auftritten in der Bundesliga: kein Sieg in vier Einzeln, allesamt allerdings gegen Topspieler ihrer Klubs. Trotzdem hat ihn Mazunov am Donnerstag unverdrossen als Nummer eins nominiert.

Die Rechnung ging auf, der Grieche zahlte das Vertrauen zurück. Wenngleich zunächst auf Raten und mit der Gefahr der sportlichen Insolvenz. „Ich war anfangs ziemlich nervös und vor allem im ersten Satz nicht richtig da“, beschrieb der junge Hellene die Entwicklung des Eröffnungseinzels gegen den Kroaten Filip Zeljko, der mit 2:0 Sätzen führte und im vierten Durchgang drei Matchbälle hatte. Aber mit dem Rücken zur Wand bewies der griechische Ballzauberer sein feines Händchen. Der zahlenmäßige Beleg für seine Fähigkeiten war das 11:1 im Entscheidungssatz.

Mazunov lobte: „Ioannis hat ja schon vorher gut gespielt. Aber diesmal hat er sich regelrecht durchgekämpft.“ Der Trainer ist sich sicher: „Dieser Sieg bringt ihn auch mental weiter.“ Nicht helfen konnte Mazunov natürlich seinem für die Gäste spielenden Landsmann Maksim Grebnev, der bekanntlich in Neu-Ulm lebt und auch beim TTC trainiert. Nicht regelkonform, weil zu dick sei dessen Schläger, befand Oberschiedsrichter Johann Fischer vor der Partie gegen Grebnevs Neu-Ulmer Kumpel Lev Katsman.

Einen Ersatzschläger hatte der Doppel-Europameister nicht parat, Kollege Bastian Steger musste mit seinem Spielgerät aushelfen. Glücklich wurden damit beide nicht. Grebnev wie der inzwischen 40-jährige Oberpfälzer boten wohl phasenweise Tischtennis vom Feinsten, doch Katsman ebenso wie im dritten Einzel Tiago Apolonia waren letztlich einen Tick besser, vielleicht auch glücklicher. „Zwischen uns ist es immer eng“, erklärte Neu-Ulms Portugiese nach dem Match gegen den fünf Jahre älteren Steger, beide unstrittig nach wie vor Größen auf der europäischen Tischtennis-Bühne. (pth)

TTC Neu-Ulm – TSV Bad Königshofen 3:0. Sgouropoulos – Zeljko 3:2 (8:11, 7:11, 11:7, 13:11, 11:1), Katsman – Grebnev 3:1 (11:7, 12:10, 8:11, 11:9), Apolonia – Steger 3:2 (14:12, 3:11, 7:11, 11:9, 11:8).