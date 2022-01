Tischtennis

Pokal-Finale: Saarbrücken nutzt in Neu-Ulm die Gunst der Stunde

Der 1. FC Saarbrücken TT gewinnt das Pokal-Finale in Neu-Ulm.

Plus Fast scheidet der 1. FC Saarbrücken schon im Halbfinale aus, holt dann aber den Titel in Neu-Ulm. Was im Duell mit Titelverteidiger Düsseldorf den Unterschied ausmacht.

Von Willi Baur

Zum zweiten Mal nach 2012 gewann der 1. FC Saarbrücken am Samstag in der Ratiopharm-Arena den Deutschen Tischtennis-Pokal der Männer. Das Team um Patrick Franziska, die Nummer drei der nationalen Rangliste, nutzte beim Turnier in Neu-Ulm die Gunst der Stunde und verhinderte den 75. Titelgewinn des Rekordmeisters Borussia Düsseldorf, der ohne seinen verletzten Sieggaranten Timo Boll antreten musste. Dabei standen die Saarländer im Halbfinale gegen Mühlhausen schon ganz knapp vor dem Aus.

