Schiedsgericht hebt Sperre für Tischtennis-Stars des TTC Neu-Ulm auf

Truls Moregardh wird in der Champions League weiterhin für den TTC Neu-Ulm spielen.

Plus Die Sperre wird aufgehoben, die Geldstrafen für Truls Moregardh und Lin Yun-Ju bleiben aber bestehen. Für den TTC Neu-Ulm ist das trotzdem ein Teilerfolg.

Von Willi Baur

Für die Geschäftsführung der Tischtennis-Bundesliga (TTBl) ist das Urteil eine Klatsche, für den TTC Neu-Ulm immerhin ein Teilerfolg: Mehr als ein halbes Jahr nach dem regelwidrigen Wechsel der ehemaligen TTC-Weltklassespieler Truls Moregardh und Lin Yun-Ju in die schwedische respektive japanische Topliga hat das ständige Schiedsgericht für Lizenzspieler der TTBL die Geldstrafen für die beiden Akteure in Höhe von je 10.000 Euro bestätigt, die verhängten Sperren für zehn Pflichtspiele aber aufgehoben.

„In etwa haben wir das so erwartet“, kommentiert TTC-Präsident Florian Ebner die Entscheidung. „Es nutzt uns nur nichts mehr“, konstatiert er nicht ohne Bitterkeit. Er hat seine Mannschaft bekanntlich zum Saisonende aus der Liga abgemeldet und will im Herbst nur noch in der Champions League antreten. Mit besagten Wechselsündern aus Schweden und Taiwan übrigens, die zusammen mit dem deutschen Spitzenmann Dimitrij Ovtcharov nach wie vor auf der Meldeliste stehen.

