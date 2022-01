Tischtennis

19:45 Uhr

So lief der Zittersieg des TTC Neu-Ulm gegen den ASV Grünwettersbach

Plus TTC Neu-Ulm schlägt den ASV Grünwettersbach knapp mit 3:2. Zum ersten Mal in dieser Saison gewinnen die Gastgeber das Schlussdoppel.

Von Willi Baur

Mit einem 3:2-Arbeitssieg gegen den ersatzgeschwächten Tabellenzehnten ASV Grünwettersbach schob sich Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm am Sonntagnachmittag auf Platz vier vor. Auf einen Rang also, der noch zur Teilnahme an der Play-off-Runde berechtigt.

