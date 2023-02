Tischtennis

vor 16 Min.

Sogar über einen Rückzug aus der Bundesliga denkt der TTC Neu-Ulm nach

Plus Im Halbfinale der Champions League trifft der TTC Neu-Ulm auf Borussia Düsseldorf. Abseits der Platte erfährt das Duell jetzt zusätzliche Brisanz.

Von Willi Baur

Schon rein sportlich verspricht das Halbfinale in der Champions-League Hochspannung: Der TTC Neu-Ulm will sich nach dem Pokalsieg auch in der Tischtennis-Königsklasse krönen lassen, Borussia Düsseldorf sinnt nach der Pokalschlappe in der Arena auf Revanche. Noch vor dem Hinspiel am Mittwochabend in Pfaffenhofen (19 Uhr) erfuhr das Duell jetzt zusätzliche Brisanz, allerdings abseits der Platte.

