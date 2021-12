Sportlich läuft es, privat bleibt es spannend

Patrick Franziska gewinnt mit Saarbrücken gegen Neu-Ulm und bangt um seinen Hochzeitstermin.

Der kurze Lauf des TTC Neu-Ulm in der Tischtennis-Bundesliga ist vorerst beendet: Am letzten Vorrundenspieltag unterlag das Trio von Trainer Dimitrij Mazunov nach zuvor drei Siegen in Folge dem deutschen Vizemeister FC Saarbrücken glatt mit 0:3. Dabei war ein besseres Resultat durchaus möglich. Auch deshalb war der Frust in der Pfaffenhofener Sporthalle groß.

Ganz schnell nach dem letzten Ballwechsel verschwanden die TTC-Spieler in der Kabine. Kein Kommentar, also auch keine Erklärung. Reichlich Gesprächsbedarf hatte dagegen ihr Trainer. Und zwar mit dem Team der Unparteiischen. Wort- und gestenreich haderte der 50-jährige Russe mit der Schiri-Truppe aus dem Allgäu, kündigte sogar eine Beschwerde beim Management der Liga an. Der Grund für seinen Unmut: „Die Hälfte der Spieler macht falsche Aufschläge, aber nur bei uns werden sie moniert.“

Der Ärger hatte sich offenbar schon in der Vorwoche bei ihm aufgestaut. Da hatte die Frau an der Klapptafel in der Tat aufgrund des Hinweises eines Gästespielers seinen Schützling zurechtgestutzt. „Das sorgt doch für Verunsicherung und ganz schnell sind dann zwei, drei Bälle weg“, weiß der Trainer. Der Unterschied zum Heimspiel zuvor gegen Bad Königshofen: Das hatten die Neu-Ulmer bekanntlich ebenso deutlich gewonnen.

Paradox freilich: Zwei völlig korrekte, allerdings ziemlich verunglückte Aufschläge von Ioannis Sgouropoulos verhinderten gegen Saarbrücken vermutlich ein besseres Resultat. 9:6 führte der 21-Jährige gegen den Tschechen Tomas Polansky im Entscheidungssatz und sah nach einer erneut famosen Aufholjagd in den Sätzen zuvor schon wie der sichere Sieger aus. Aber Polansky nutzte dieses Angebot und knöpfte dem verunsicherten Griechen den Satz noch ab. „Ioannis hätte sich einfach mehr Zeit lassen sollen“, kritisierte sein Trainer.

Der TTC-Mann stand im dritten Einzel indes auch unter großem Druck. Kollege Tiago Apolonia war in der Partie zuvor gegen Saarbrückens Slowenen Darko Jorgic chancenlos, fand weder zu seiner Normalform noch ein Rezept gegen das sichere Offensivspiel des zwölf Jahre jüngeren 25. der Weltrangliste.

„Knackpunkt war jedoch das Eröffnungseinzel“, so Trainer Mazunov. Einmal mehr war für seinen jungen Landsmann Lev Katsman Saarbrückens Führungsspieler Patrick Franziska eine Nummer zu groß, auch im wörtlichen Sinne. „Zwischen uns ist es immer knapp“, meinte Deutschlands 1,90 Meter lange Nummer drei. Seine enorme Reichweite, gepaart mit einer riesigen internationalen Erfahrung reichten jedoch erneut, wenngleich Katsman zwei Sätze lang an Franziskas Dominanz kratzte. Anfang Oktober, im EM-Finale zwischen dem DTTB-Team und den jungen Russen war es ähnlich gelaufen.

„Wir wussten, dass wir gewinnen mussten, um ganz vorne dran zu bleiben“, ließ Franziska durchblicken: „Schon deswegen haben wir von Anfang an Gas gegeben.“ Ein Kompliment an die Gastgeber hatte er auch noch parat: „Die jungen Neu-Ulmer gehören zu den Besten Europas. Schon deswegen ist der TTC gegen jedes Team der Liga gefährlich.“ Spannend bleibt es für den 29-Jährigen aus dem Odenwald im privaten Bereich: Eigentlich wolle er am Neujahrstag seine langjährige Freundin heiraten, erzählte der Olympia-Zweite: „Aber wegen der Corona-Regelungen ist noch offen, ob es klappt.“ (pth)

TTC Neu-Ulm – 1. FC Saarbrücken 0:3. Lev Katsman – Patrick Franziska 1:3 (3:11, 11:9, 13:15, 8:11); Tiago Apolonia – Darko Jorgic 0:3 (5:11, 8:11, 6:11); Ioannis Sgouropoulos – Tomas Polansky 2:3 (11:6, 8:11, 8:11, 11:8, 9:11).