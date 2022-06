Stars des TTC Neu-Ulm spielen auch in der Tischtennis-Bundesliga

Neu-Ulm bekommt Lizenz für den schwedischen Vizeweltmeister.

„Unsere Prioritäten in der kommenden Saison sind die Champions-League und der deutsche Tischtennis-Pokal“, hatte Florian Ebner als Präsident des Bundesligisten TTC Neu-Ulm bei der Neuverpflichtung von vier Weltklasse-Spielern angekündigt. Jetzt hat der Klubchef vorsichtig nachgelegt: „Auch in der Bundesliga werden wir sehr attraktive Heimspiele haben.“

Im Zusammenhang mit der Lizenz, die der TTC für seine vierte Saison in der Liga dieser Tage ebenso wie seine elf sportlich qualifizierten Wettbewerber erhalten hat, teilte Ebner nämlich eine wichtige Neuheit mit: Neben dem deutschen Spitzenmann Dimitrij Ovtcharov und dem Taiwanesen Lin Yun-Ju, für die schon bisher neben der Champions-League auch Einsätze in der Liga und im Pokalwettbewerb vorgesehen waren, soll der schwedische Vizeweltmeister Truls Moregard womöglich ebenfalls eingesetzt werden.

„Eine Lizenz haben wir für alle drei erfolgreich beantragt“, berichtete jedenfalls Ebner. Damit würde nur der japanische Weltranglisten-Siebte Tomokazu Harimoto ausschließlich in der europäischen Königsklasse für Neu-Ulm aufschlagen.

Dass die Fans jetzt auch im Liga-Alltag auf den einen oder anderen Einsatz der Topstars hoffen dürfen, ergibt sich aus einer Vorgabe im Regelwerk des Pokalwettbewerbs: Im sogenannten Final Four, der Endrunde mit den vier besten Teams also, sind nur Spieler startberechtigt, die zuvor bereits in drei Pflichtspielen im Einsatz waren. Dabei zählen Liga und Pokal gleichermaßen. Und eben das genannte „Final Four“ ist bekanntermaßen erklärtes Ziel des ambitionierten TTC-Chefs. Ob es allerdings erneut in Neu-Ulm ausgetragen wird, ist bislang noch offen.