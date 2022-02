Tiago Apolonia verlässt den Bundesligisten TTC Neu-Ulm

Plus Führungsspieler Tiago Apolonia fehlt dem TTC Neu-Ulm in Saarbrücken. Ein Vorgeschmack auf die neue Saison, denn der Portugiese verlässt den Tischtennis-Bundesligisten.

Ohne Führungsspieler Tiago Apolonia tritt Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm am Freitag (19 Uhr) beim Tabellenzweiten FC Saarbrücken an. Der 35-jährige Portugiese mit der besten Einzelbilanz aller TTC-Akteure (14:6) wird den Verein nach der Saison definitiv verlassen, vermutlich zu einem Liga-Konkurrenten. Sollte es ihm sein jüngerer Kollege Kay Stumper erwartungsgemäß gleichtun, wäre das „Team der ersten Stunde“ drei Jahre nach der Klubgründung endgültig passé.