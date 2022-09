Tischtennis-Bezirk Ulm: Führungspersonal dringend gesucht

Lokal Der Vorsitz im Tischtennis-Bezirk Ulm ist seit Monaten vakant, die Jugendleitung ebenfalls. Warum sich die Suche nach neuem Führungspersonal so schwierig gestaltet.

Die Doppelstadt an der Donau steht seit Saisonbeginn im Blickpunkt der deutschen Tischtennis-Szene. Gleichzeitig ist der Vorsitz im Tischtennis-Bezirk Ulm seit Monaten vakant, die Jugendleitung ebenfalls. „Aber es herrscht eine große Aufbruchsstimmung“, sagt Florian Timmermann, Sprecher des Bezirksausschusses. Ein Widerspruch?