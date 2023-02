Tischtennis-Giganten schreiben in der Champions League Geschichte

Plus Zum ersten Mal muss ein Champions-League-Spiel im „Golden Match“ entschieden werden. Für Neu-Ulm reicht es im Halbfinale gegen Düsseldorf nicht ganz.

Der Traum vom Champions-League-Finale ist für den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm ausgeträumt. Mit einem 3:2-Erfolg im Rückspiel und einem anschließenden 2:0 im dadurch notwendig gewordenen „Golden Match“ wahrte Borussia Düsseldorf am Sonntagnachmittag seine Chance auf den siebten Titelgewinn in der Königsklasse. Das Trio um Topstar Timo Boll trifft auf den 1. FC Saarbrücken, der sich gegen den Post SV Mühlhausen durchgesetzt hat.