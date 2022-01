Tischtennis

16:32 Uhr

Tischtennis: So plant der TTC Neu-Ulm für die neue Saison

Als Publikumsliebling und Führungsspieler steht Tiago Apolonia an der Platte. Aber noch hat der Portugiese seinen Vertrag in Neu-Ulm nicht verlängert.

Plus Drei junge Russen sind für die nächsten Jahre fix, Führungsspieler Tiago Apolonia hat noch nicht verlängert. Wie es beim TTC Neu-Ulm weitergeht.

Von Willi Baur

Für den TTC Neu-Ulm hat in der Tischtennis-Bundesliga die heiße Phase der Saison begonnen: Sportlich kämpft die Mannschaft noch um die Teilnahme an der Play-off-Runde, hinter den Kulissen läuft die Kaderplanung für die vierte Saison nach der Klubgründung. Mit dem 20-jährigen Russen Maksim Grebnev vermeldet der TTC bereits einen ersten Neuzugang. Aber Präsident Florian Ebner will wohl mehr.

