Tischtennis

15.04.2022

Tischtennis: TTC Neu-Ulm holt Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov

Plus Daneben holt der Verein auf seiner großen Einkaufstour drei weitere Weltklasseleute für den Pokal und die Champions-League.

Von Willi Baur

Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm will in der kommenden Saison mit vier Weltklassespielern den nationalen Pokalwettbewerb und die Champions-League aufmischen. Die Neuen sind Dimitrij Ovtcharov, Tomokazu Harimoto, Truls Moregard und Lin Yun-Jan. Kein anderer Verein der Liga hat in diesem Frühjahr auf dem Transfermarkt vergleichbar zugeschlagen. Florian Ebner sagte über seinen Coup, der in der deutschen Tischtennis-Szene fraglos ein Beben auslösen wird: „Ich bin high, in dieser Konstellation war das eine einmalige Chance.“ Einmal mehr hatte TTC-Präsident ein feines Näschen für die Gunst des Augenblicks. Das war schon bei seinem Zugriff auf einen freien Platz in der Liga vor drei Jahren so und bei der Wildcard für die Champions League ebenfalls.

