Tischtennis

vor 16 Min.

TTC Neu-Ulm gegen Ochsenhausen: Mutlos, ratlos, chancenlos

Plus Der TTC Neu-Ulm verabschiedet sich sang- und klanglos aus der Tischtennis-Bundesliga. Im Derby gegen die TTF Ochsenhausen gelingen nur zwei Satzgewinne.

Von Willi Baur

Freude am achten und letzten Derby in der Tischtennis-Bundesliga hatten nur die Gäste. Noch nie in den vier Jahren zwischen Vereinsgründung und freiwilligem Abstieg zum Saisonende war der TTC Neu-Ulm gegen die TTF Ochsenhausen so chancenlos wie am Samstag zur Mittagsstunde in der Pfaffenhofener Sporthalle. Gerade mal zwei Satzgewinne gelangen beim 0:3 gegen das Trio aus Oberschwaben.

