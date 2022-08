TTC Neu-Ulm geht zum Saison-Auftakt mit seinen Top-Stars an die Platte

Lokal Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm baut gleich im ersten Bundesliga-Heimspiel der neuen Runde auf seine Spitzenleute. Gegen den ASV Grünwettersbach gehen Dimitrij Ovtcharov und der Schwede Truls Moregardh an die Platten.

Gleich mit zwei seiner prominenten Neuverpflichtungen startet Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm am Sonntag in seine vierte Saison im Oberhaus (Sporthalle Pfaffenhofen, 13 Uhr). Gegen den ASV Grünwettersbach können sich Deutschlands Spitzenmann Dimitrij Ovtcharov und sein schwedischer Kollege Truls Moregardh den EM-Frust von München von der Seele spielen. Dies womöglich gegen einen Konkurrenten, der dort ebenfalls denkbar knapp im Viertelfinale gescheitert ist.