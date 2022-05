Die Bilanz des TTC Neu-Ulm: Saisonziel erreicht, aber ...

Plus Tiago Apolonia, Kay Stumper und Ioannis Sgouropoulos verabschieden sich aus Neu-Ulm. Vom ersten Bundesliga-Team des TTC ist damit kein Spieler mehr an Bord.

Saisonziel war der Klassenerhalt. Insofern übertraf Platz sieben die Erwartungen beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm. Überzeugende Siege gegen Bremen und Grenzau sorgten zuletzt für ein versöhnliches Finale. Bemerkenswert: Beigetragen dazu haben die drei Spieler, die anschließend verabschiedet wurden: Tiago Apolonia, Ioannis Sgouropoulos und Kay Stumper. Und damit eben das Trio, das im August beim Heimsieg über Bergneustadt einen famosen Saisonstart hingelegt hatte.