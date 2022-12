Was es mit dem Promi-Doppel im Ulmer Rathaus-Foyer auf sich hat

Tischtennis statt Schreibtisch: Mit dem obligatorischen Promi-Doppel warben Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (links mit TTC-Trainer Dimitrij Mazunov) und ihr Ulmer Kollege Gunter Czisch (mit Ochsenhausen-Profi Can Akkuzu) für das „Final Four“ am 8. Januar in der Ratiopharm-Arena.

Foto: Willi Baur