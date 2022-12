Tischtennis

vor 17 Min.

Wegweisendes Bundesliga-Duell: Wohin führt die Reise des TTC Neu-Ulm?

Plus Der TTC Neu-Ulm trifft am Montag in der Bundesliga auf den Post-SV Mühlhausen. In der Tabelle droht den Gastgebern im schlechtesten Fall eine Talfahrt.

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Rutscht Tischtennis-Bundesligist TTC Neu-Ulm zum Ende der Vorrunde noch ins Niemandsland der Tabelle ab? Auszuschließen ist eine rasante Talfahrt jedenfalls nicht.

