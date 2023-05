WM-Test in Pfaffenhofen: Tischtennis-Stars sind unter sich

In Südafrika wird die Tischtennis-Weltmeisterschaft ausgetragen. Bevor es zu den Titelkämpfen geht, spielen die Top-Stars in Pfaffenhofen gegeneinander.

War’s das jetzt endgültig mit Tischtennis-Weltklasse in Pfaffenhofen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Am Samstag jedenfalls boten vier Spitzenkräfte in der Hermann-Köhl-Sporthalle noch einmal Plattenzauber vom Feinsten. Sieger des als letzter WM-Test deklarierten Mini-Turniers vor kleiner Kulisse wurde Neu-Ulms einzig verbliebener Topstar Dimitrij Ovtcharov.

Als Gewinner fühlten sich eigenen Aussagen zufolge aber auch die drei unterlegenen Konkurrenten, die in der kommenden Woche ebenfalls zu den Titelkämpfen nach Südafrika reisen werden. „Der zweite Platz ist in Ordnung“, meinte etwa sein früherer Mannschaftskollege Truls Moregardh. Und weiter sagte er: „Es war ein schönes und wertvolles Turnier so kurz vor der WM.“ Der 21-jährige Schwede hatte eingangs Bergneustadts Spitzenmann Benedikt Duda ziemlich humorlos abgefertigt, musste dann aber beim 3:1 gegen Neu-Ulms langjährigen Publikumsliebling Tiago Apolonia sein komplettes unkonventionelles Schlagrepertoire abrufen.

Tiago Apolonia ist müde nach hartem Training

Nicht unbedingt überraschend. „Ich bin wieder absolut fit“, befand der wiederholt von Verletzungen geplagte und am Samstag sieglose Portugiese, inzwischen 36 Jahre alt. Nur etwas müde sei er nach dem harten Training an den Vortagen gewesen. Aber: „Das Turnier hatte ein tolles Niveau und Wettkampfpraxis gegen drei Spitzenleute ist immer wertvoll.“ Fast wortgleich formulierte „Bene“ Duda seine Eindrücke: „Ein Super-Wettkampf und prima Test“, sagte der 29-Jährige, der sich mit einem Erfolg über Apolonia Platz drei sicherte. Für ihn indes noch wichtiger: „Ich konnte mich von Spiel zu Spiel steigern.“

An der Hackordnung im deutschen WM-Team ist nicht zu rütteln

An der Hackordnung im deutschen WM-Team indes konnte er in Pfaffenhofen nicht rütteln. Ovtcharovs ungestümer Wucht waren weder Duda noch Apolonia gewachsen. „Nur gegen Truls hätte es auch anders laufen können“, räumte der 34-Jährige ein und freute sich: „Spiele wie diese sind auch für das Selbstvertrauen wichtig. Ich bin froh, dass ich wieder so gut drauf bin.“ Dabei soll es bis zur WM bleiben. Dimas Plan: „Bis zur Abreise werde ich noch zehn Tage hart arbeiten.“

Die Ergebnisse im Überblick

Dimitrij Ovtcharov – Tiago Apolonia 3:0 (11:6, 11:8, 11:4);

Truls Moregardh – Benedikt Duda 3:0 (11:8, 11:1, 11:8);

Dimitrij Ovtcharov – Benedikt Duda 3:1 (11:5, 11:7, 7:11, 11:6);

Truls Moregardh – Tiago Apolonia 3:1 (11:7, 11:4, 7:11, 12:10);

Benedikt Duda – Tiago Apolonia 3:1 (10:12, 12:10, 11:7, 11:8);

Dimitrij Ovtcharov – Truls Moregardh 3:1 (11:4, 3:11, 11:7, 11:7).