Zahlreiche Rekorde bei Pokal-Finale: Tischtennis erreicht Millionenpublikum

Plus Das Pokal-Finale war für die Tischtennis-Bundesliga ein voller Erfolg. In den sozialen Netzwerken werden mehr als fünf Millionen Nutzer erreicht.

Knapp acht Stunden Live-Tischtennis gab es am 8. Januar beim Final-Four-Turnier im Deutschen Tischtennis-Pokal für die Fans daheim. Erstmals wurde das Event live auf der Plattform Twitch übertragen – und dieses Angebot wurde begeistert angenommen. Knapp 70.000 Aufrufe erzielte das Pokal-Finale und sorgte damit für einen neuen Rekordwert im Livestream. Auch in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm hat es eine neue Bestmarke gegeben.

