FV Illertissen spielt im Totopokal gegen Würzburg

Plus Das Halbfinale gegen Würzburg weckt Erinnerungen an ein tolles Spiel vor vier Jahren.

Die Teilnehmer an den Halbfinalspielen um den bayerischen Fußball-Totopokal stehen fest, auch der FV Illertissen kennt nun seinen Gegner am Samstag, 26. März (14 Uhr). Es ist der Drittligist Würzburger Kickers, der mit einem hart umkämpften 4:1-Erfolg im Unterfranken-Schlager beim FC Schweinfurt das Ticket gelöst hat. Das zweite Halbfinale bestreiten der TSV Aubstadt aus der Regionalliga Bayern und Drittligist 1860 München.