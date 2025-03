Trainerbeben in Ulm: So reagieren die Fans im Netz auf das Wörle-Aus

Schockstarre. Dieses Wort beschreibt wohl am besten die momentane Gefühlslage im Umfeld des SSV Ulm 1846 Fußball. Am Dienstagabend hat der Zweitligist völlig überraschend seinen bisherigen Cheftrainer Thomas Wörle, Co-Trainer Maximilian Knauer und Athletikcoach Christoph Zellner freigestellt. Die Nachricht traf viele Fans ins Mark. Wörle galt bis dato als unantastbarer Aufstiegsheld, der die Spatzen binnen kürzester Zeit zurück ins Profigeschäft geführt und den Verein dadurch wieder zum Leben erweckt hatte. Entsprechend fallen auch die Reaktionen im Internet aus. Die Beiträge in den sozialen Netzwerken schwanken zwischen Unverständnis, Wut und Resignation. Nur wenige Anhänger des SSV können den Schritt nachvollziehen.

