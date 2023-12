Trento/Ulm

07.12.2023

Ratiopharm Ulm in Trient: Man könnte ewig diskutieren

Plus Die Ulmer vergeben in Trient absichtlich einen Freiwurf und sie gewinnen das Spiel. Letztlich ist also gut gegangen, was auch leicht hätte schief gehen können.

Von Pit Meier

Es gibt im Basketball viel häufiger als etwa im Fußball Situationen und Entscheidungen, über die man ewig diskutieren könnte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Weil es kein falsch oder richtig gibt, sondern nur die Optionen: gut gegangen oder schief gegangen. Bei Ratiopharm Ulm ist es gut gegangen, der deutsche Meister gewann sein Auswärtsspiel im Basketball-Eurocup in Trient in Südtirol mit 85:83.

Die Szene, die hinterher die Ulmer Basketball-Gemeinde am meisten beschäftigte, sie spielte sich drei Sekunden vor der Schlusssirene ab. Mathias Dakota geht beim Stand von 84:83 für den Bundesligisten an die Linie und trifft den ersten Freiwurf. Dann flüstert ihm der Teamkollege Karim Jallow etwas ins Ohr – offensichtlich eine Anweisung von Trainer Anton Gavel. Mathias nickt kurz und knallt den Ball anschließend beim zweiten Freiwurf absichtlich an den Ring. Das Kalkül ist klar: Noch ein bisschen Kampf um den Rebound und währenddessen tickt das letzte bisschen Zeit von der Uhr. Die Alternative wäre gewesen: Mathias versenkt auch den zweiten Freiwurf, Auszeit Trento, anschließend Einwurf in der Ulmer Hälfte und vielleicht ein Dreier der Italiener zum Ausgleich.

