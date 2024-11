TSV Buch dreht das Spiel gegen Mietingen in Unterzahl

Ein spannendes, ein packendes und ein durchaus auch hitziges Spiel sahen die rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Abstiegsrunde der Landesliga im Felsenstadion zwischen dem TSV Buch und dem SV Mietingen. Dabei gelang den Hausherren in Unterzahl mit einem 3:2-Sieg die Revanche für die 2:5-Klatsche in der Qualifikationsrunde.

TSV Buch gewinnt gegen Mietingen

Die Gäste mussten zunächst dem schnellen 1:0 der Bucher hinterherrennen. Nach einer Flanke von rechts stand Timo Leitner am zweiten Pfosten genau richtig und hatte keine Mühe mehr (14.). Ein Foulelfmeter brachte kurz vor der Pause das 1:1. Robin Ertle traf vom Punkt aus (42.). Ein Freistoß war der Ausgangspunkt zur Mietinger Halbzeitführung. TSV-Keeper Benjamin Maier konnte den Ball nicht festhalten und wiederum Ertle staubte zum 1:2 ab (45.+2). Als der Bucher Tim Voß nach einer knappen Stunde mit einer gelb-roten Karte vorzeitig vom Feld musste, schien die Sache für Mietingen gelaufen zu sein. Mit vielen theatralischen Einlagen stellten sich die Gäste jedoch selbst ein Bein. Vor dem 2:2 war Manuel Schrapp zwar gefoult worden, der Unparteiische ließ jedoch weiterlaufen und Aaron Ederle bedankte sich mit dem Ausgleichstreffer (61.). Nach einem langen Ball gelang Robin Egle in der Schlussphase mit einem Lupfer sogar der 3:2-Siegtreffer (83.). TSV-Abteilungsleiter Maxi Tränkle sprach hinterher von einer beeindruckenden Mentalität seiner Mannschaft: „Chapeau vor dieser Leistung.“

TSV Buch: Maier – Spann, Kurz, Trum, Zott – Egle (56. Yildiz), Ebner (46. Voß), Amann, Ederle (82. Maisch) – Leitner (90. Mertens), Schrapp.

Ebenfalls eine Frage der Mentalität war der 3:2-Sieg der SSG Ulm in der Aufstiegsrunde über den favorisierten VfB Friedrichshafen. Zweimal gingen die Ulmer durch Finn Kürner (15.) und Niklas Kraus (42.) in Führung, zweimal glich Friedrichshafen aus (22., 82.). Ruben Beneke gelang schließlich der Lucky Punch (84.).