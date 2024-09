Bezirksliga Donau-Iller: Der TSV Neu-Ulm setzt ein Ausrufezeichen

Im Gipfeltreffen der Fußball-Bezirksliga setzte der TSV Neu-Ulm mit einem 5:1-Sieg bei einem beileibe nicht schlechten TSV Langenau ein dickes Ausrufezeichen setzen. Beide Teams waren in ihren Aktionen jederzeit um spielerische Lösungen bemüht. Dass die Kreisstädter am Ende jedoch derart deutlich und durchaus verdient die Oberhand behielten, lag an einem mannschaftlich geschlossenen Auftritt.

Jürgen Schuster