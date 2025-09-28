Icon Menü
TSV Pfuhl startet mit klarer Niederlage in der 2. Bundesliga gegen Exquisa Oberbayern

Lokalsport

Turner des TSV Pfuhl kassieren zum Saisonauftakt eine empfindliche Pleite

Nach dem Abstieg sind die Turner des TSV Pfuhl auch in der 2. Bundesliga chancenlos. Beim ambitionierten Team von Exquisa Oberbayern gibt es ein 17:51.
Von Stefan Kümmritz
    Die Turner des TSV Pfuhl (links Trainer Rolandas Zaksauskas, rechts Simon Häußler) gingen in Unterhaching leer aus.
    Die Turner des TSV Pfuhl (links Trainer Rolandas Zaksauskas, rechts Simon Häußler) gingen in Unterhaching leer aus. Foto: Stefan Kuemmritz

    Mit einer empfindlichen Schlappe sind die Turner des TSV Pfuhl als Absteiger aus dem deutschen Oberhaus in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. In Unterhaching unterlagen sie Exquisa Oberbayern mit 17:51 (3:9 Gerätepunkte) und entschieden nur den Wettkampf am Pferd mit 12:3 für sich. Am Barren gab es ein Unentschieden, an den anderen vier Geräten dominierten die Gastgeber.

    Der Auftakt mit dem 13:0 für das Exquisa-Team am Boden zeigte gleich, wie schwer es für die junge Pfuhler Mannschaft werden würde, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Hoffnung keimte auf, als der TSV am Pferd dank der starken Leistungen der Brüder Leo und Tom Meier sowie von Neuzugang Reuben Ward, die jeweils vier Punkte holten, überraschend klar mit 12:3 die Oberhand behielt. Doch nach der Ringe-Übung, die mit 7:0 an Exquisa Oberbayern ging, sah es schon wieder anders aus. Aus Pfuhler Sicht gab es daraufhin ein 0:9 beim Sprung, eigentlich einer starken Disziplin der Gäste. Beim Zwischenstand von 12:32 aus Sicht des Teams der Trainer Rolandas Zaksauskas und Deniz Tikiz war eigentlich schon alles gelaufen.

    Achtbare Punkteteilung am Barren

    Achtbar war aus Sicht des TSV das 5:5 am Barren. Gingen Tom Meier und Erik Wiederhold leer aus, so gewannen Leo Meier gegen Mykyta Streltsov, der mit 13 Punkten auch bester Scorer im gesamten Wettkampf war, mit 3:0 und Julian Hechelmann gegen Michael Goddard mit 2:0. An diesem Gerät zeigten die Pfuhler, dass sie durchaus Stärken haben und punkten können, wenn sie ihre Übungen mit viel Konzentration sauber durchturnen und sich keine größeren Fehler leisten.

    Nichts zu holen für den TSV Pfuhl am Reck

    Am Reck hatte die Mannschaft aus dem Neu-Ulmer Osten in der Vergangenheit meist gut gepunktet, doch am Samstag hatte sie gegenüber dem Kontrahenten zu wenig zu bieten und musste sich mit 0:14 geschlagen geben. Schon beim Schwierigkeitsgrad waren Jakob Scharff, Tom Meier, Simon Häußler und Sven Wolfgang ihren Gegnern unterlegen, so dass es schwierig war, etwas zu ergattern. Die meisten Pfuhler Punkte holte Leo Meier (7).

