Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

TSV Pfuhl startet mutig in die 2. Bundesliga: Saisonauftakt gegen Exquisa Oberbayern

Lokalsport

Mutig und motiviert starten die Turner des TSV Pfuhl in die neue Saison

Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga geht es für die Turner des TSV Pfuhl darum, sich erst in der neuen Klasse zurechtzufinden. Zum Auftakt wartet ein Titelanwärter.
Von Stefan Kümmritz
    • |
    • |
    • |
    Sven Wolfgang hat seine Verletzung auskuriert und ist wieder für den TSV Pfuhl am Start.
    Sven Wolfgang hat seine Verletzung auskuriert und ist wieder für den TSV Pfuhl am Start. Foto: Stefan Kümmritz

    Nachdem die Turner des TSV Pfuhl vor der vergangenen Saison mehrere Leistungsträger verloren hatten und ohne starke Ausländer antraten, war abzusehen, dass sie den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga nicht schaffen würden. Und so kam es dann auch. Das stark verjüngte Team war letztlich chancenlos, gab aber sein Bestes und war bis zum Schluss motiviert. Nun treten die Pfuhler in der 2. Bundesliga an und müssen sich in dieser Klasse sicher erst wieder zurechtfinden. Beim Saisonauftakt am Samstag, 27. September, trifft der TSV um 17 Uhr in Unterhaching auf Exquisa Oberbayern. Ein Duell, das dem Team gleich zeigen wird, wo es nach der Vorbereitung auf die neue Runde steht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden