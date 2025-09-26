Mutig und motiviert starten die Turner des TSV Pfuhl in die neue Saison

Nachdem die Turner des TSV Pfuhl vor der vergangenen Saison mehrere Leistungsträger verloren hatten und ohne starke Ausländer antraten, war abzusehen, dass sie den Klassenerhalt in der ersten Bundesliga nicht schaffen würden. Und so kam es dann auch. Das stark verjüngte Team war letztlich chancenlos, gab aber sein Bestes und war bis zum Schluss motiviert. Nun treten die Pfuhler in der 2. Bundesliga an und müssen sich in dieser Klasse sicher erst wieder zurechtfinden. Beim Saisonauftakt am Samstag, 27. September, trifft der TSV um 17 Uhr in Unterhaching auf Exquisa Oberbayern. Ein Duell, das dem Team gleich zeigen wird, wo es nach der Vorbereitung auf die neue Runde steht.
Lokalsport
