TSV Senden: Überraschende Rückkehr der Reserve in die Kreisliga B erlaubt!

Lokalsport

Fußball: Die Reserve des TSV Senden darf jetzt doch mitspielen

Wegen einer Vereinssperre darf der TSV Senden in dieser Saison nicht am Spielbetrieb der Kreisliga B3 teilnehmen. Für die Reserve gibt es jetzt aber ein Schlupfloch.
Von Stephan Schöttl
    •
    •
    •
    Der TSV Senden darf nun doch wieder am Spielbetrieb teilnehmen - zumindest an der Reserverunde der Kreisliga B3.
    Der TSV Senden darf nun doch wieder am Spielbetrieb teilnehmen - zumindest an der Reserverunde der Kreisliga B3. Foto: Uwe Anspach/dpa (Symbolfoto)

    Kuriose Kehrtwende im Fall des TSV Senden: Die Fußballer sind vom Sportgericht des Württembergischen Fußballverbands wegen diverser Verfehlungen und Einzelurteile bis 1. September dieses Jahres vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden. Während die erste Mannschaft dadurch zu drei Pflichtspielen in der Kreisliga B nicht antreten kann und damit gemäß der WFV-Statuten für den Rest der Saison raus ist, gibt es bei der Reserve-Mannschaft nun ein Schlupfloch, das die Teilnahme an der Runde 2025/2026 doch noch ermöglicht.

