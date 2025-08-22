Fußball: Die Reserve des TSV Senden darf jetzt doch mitspielen

Kuriose Kehrtwende im Fall des TSV Senden: Die Fußballer sind vom Sportgericht des Württembergischen Fußballverbands wegen diverser Verfehlungen und Einzelurteile bis 1. September dieses Jahres vom Spielbetrieb ausgeschlossen worden. Während die erste Mannschaft dadurch zu drei Pflichtspielen in der Kreisliga B nicht antreten kann und damit gemäß der WFV-Statuten für den Rest der Saison raus ist, gibt es bei der Reserve-Mannschaft nun ein Schlupfloch, das die Teilnahme an der Runde 2025/2026 doch noch ermöglicht.

Stephan Schöttl

89250 Senden

TSV Senden