Beachvolleyball: Ein Duo des TSV Weißenhorn steht am Ende ganz oben

Ingolstadt war Austragungsort der Finals der Europäischen Beachvolleyball Foundation (EBF). Mehrere Teams des TSV Weißenhorn hatten sich für die Endrunde in verschiedenen Turnierkategorien qualifiziert und beeindruckten mit ihren Auftritten.

In der Klasse „Damen Basic“ mit insgesamt 13 Teams glänzte das Weißenhorner Duo Ronja Hahn und Anna Lutz zunächst durch drei von insgesamt drei möglichen Siegen in Gruppe A. In der K. o.-Phase waren ihre beiden Gegnerinnen Hasenauer/Suciu beim 2:0 (15:7, 15:6) ohne Chance, auch im Halbfinale gegen Sedlmeier/Plewe waren die beiden TSV-Volleyballerinnen beim 2:0 (15:11, 15:6) überlegen. Das Endspiel gegen Haas/Mattonet ging schließlich mit 15:8 und 15:10 an Han und Lutz, die sich damit die Goldmedaille sicherten. Mit entscheidend für den Erfolg war unter anderem die Aufschlagstärke des Weißenhorner Teams. Im gleichen Wettbewerb gab es für Laura Küffner Platz eins in Gruppe C nach drei Siegen zusammen mit ihrer Partnerin Raphaela Karau. Im Viertelfinale gewannen Küffner/Karau mit 2:0 (15:6, 15:10) gegen Schabotenko/Zaytseva, im Halbfinale mussten sie sich mit 0:2 (11:15 12:15) gegen Haas/Mattonet geschlagen geben. Im Spiel um Bronze sah man Küffner/Karau wieder auf der Siegerstraße, gegen Sedlmeier/Plewe gab es ein 2:0 (15:7, 16:14) und damit Platz drei.

Benni Löffler und Noah Fischer holen die Bronzemedaille

In der Klasse „Herren Freestyle Plus“ erreichten Benni Löffler und Noah Fischer im Zwölfer-Feld durch Platz zwei in der Gruppenphase, dem 2:0 gegen Eider/Dick (15:13, 15:4) sowie dem 2:0 (15:12, 15:12) gegen Daimer/Thalmeier das Halbfinale, wo sich die beiden dem Duo Lohner/Kuschel mit 0:2 (9:15, 12:15) geschlagen geben mussten. Im Spiel um Platz drei sicherten sich Löffler und Fischer mit 2:1 (15:6, 12:15, 15:10) gegen Großmann/Scheunemann schließlich die Bronzemedaille.

Im „Damen Basic Expert“ mit insgesamt 13 Teams erreichte Lena Pilz mit Lisa Reindl Platz drei in der Vorrundengruppe. Das anschließende 2:1 (11:15, 15:9, 15:9) bedeutete die Teilnahme am Viertelfinale wo die beiden Spielerinnen des TSV Weißenhorn allerdings durch das 0:2 (12:15, 13:15) gegen Zrenner/Saksanto die Segel streichen mussten, gleichbedeutend mit Rang fünf.

Sie runden das gute Ergebnis für den TSV Weißenhorn ab

Die guten Platzierungen für die TSV-Volleyball-Abteilung wurden abgerundet durch jeweils fünfte Ränge von Lena Pilz zusammen mit Lisa Reindl im Wettbewerb „Damen Basic Expert“, Jonas Wagner mit Maxi König im Wettbewerb „Herren Basic Plus“ sowie Mark Fabinc mit David Pfeiffer im „Herren Expert“. (kw)