Tübingen

01.10.2023

Ein schwieriger erster Arbeitstag bei Ratiopharm Ulm

Plus Der Brasilianer Georginho ist zwar endlich in Ulm und gewinnt mit seiner Mannschaft das schwäbische Basketball-Derby. Warum das trotzdem keine Heldentat war.

Von Pit Meier

Es gibt zahlreiche Querverbindungen zwischen beiden Vereinen: Der Ulmer Co-Trainer Tyron McCoy war mal Cheftrainer in Tübingen – übrigens in der Abstiegssaison 2017/18, in der er allerdings schon im November entlassen wurde. Derzeitiger Tübinger Trainer ist Danny Jansson, der hat wiederum schon in Ulm und beim Farmteam Weißenhorn gearbeitet. Auch die Tübinger Spieler Christoph Philipps, Till Jönke und Timo Lanmüller haben eine Ulmer Vergangenheit. Bekanntlich herrschte außerdem in den Jahren bis zum Tübinger Abstieg eine starke Rivalität zwischen den Fans der beiden Mannschaften. Meistens gewann Ratiopharm Ulm die Derbys, selten Tübingen, aber oftmals war es eng und es ging in eine oder gar mehrere Verlängerungen. So klar wie am Sonntag waren die Rollen damals nie verteilt: Der Aufsteiger spielte gegen den deutschen Meister und der wurde seiner Favoritenrolle trotz großer Probleme schließlich irgendwie gerecht: Ulm gewann mit 99:84 und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Bundesligaspiel dieser Saison. Eine Heldentat des deutschen Meisters war es trotzdem nicht.

Ratiopharm Ulm schlägt Tübingen

Sein erstes Bundesligaspiel machte Georginho, der nach seiner Saisonverlängerung beim Interkontinental-Cup in Singapur am Donnerstag über den Umweg Brasilien in Ulm angekommen ist und am Sonntag den verspäteten Einstand beim neuen Arbeitgeber feierte. Georginho kam nach ziemlich genau fünf Minuten im ersten Viertel aufs Parkett und er setzte mit einem spektakulären Dunking kurz vor dem Ende dieses Spielabschnitts eine Duftmarke. Insgesamt war ihm aber die fehlende Bindung anzumerken, viel gelang dem Brasilianer ansonsten im Derby nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

