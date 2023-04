Adem Asil vom TSV Pfuhl gewinnt EM-Gold in seiner Heimat

Nach WM-Gold an den Ringen im November des vergangenen Jahres lässt Adem Asil vom TSV Pfuhl erneut aufhorchen. Bei der EM in der Türkei steht er ganz oben.

Bei den Bundesliga-Turnern des TSV Pfuhl herrscht wieder einmal großer Jubel: Nachdem ihr Topathlet, der türkische Nationalturner Adem Asil, im November vergangenen Jahres Weltmeister an den Ringen geworden war, sicherte er sich nun bei der Europameisterschaft im türkischen Antalya den Titel im Mehrkampf.

Mit 84,965 Punkten lag er am Ende deutlich vor dem Briten Jake Jarman (83,463) und dem Ukrainer Ilja Kowtun (83,032). Bester Deutscher war der 19-jährige Pascal Brendel aus Wetzlar, der mit 81,164 Punkten Achter wurde. Mit dem türkischen Nationalteam erreichte Asil zudem hinter Italien und vor Großbritannien Rang zwei. Asil ist ganz offensichtlich in Topform, kurz bevor für den TSV Pfuhl am Sonntag, 23. April, um 15 Uhr mit dem Heimkampf gegen Eintracht Frankfurt die neue Erstligasaison beginnt.

So stehen die Chancen bei den Einzel-Finals am Samstag

Am Samstag ab 12.30 Uhr (Livestream beim SWR, 17.05 bis 18 Uhr Zusammenfassung bei der ARD) und am Sonntag ab 12 Uhr (SWR-Livestream, 15.30 bis 17.45 Uhr Zusammenfassung bei der ARD) laufen in Antalya die Einzelfinals. Die Ringe-Übung ist am Samstag dran, bei dieser hat der Wahl-Pfuhler beste Chancen auf den Titel oder zumindest einen Medaillenrang.

Jochen Scheurer ist jetzt Vizepräsident der Deutschen Turnliga

Zwar hat sich der frühere Vorsitzende des TSV Pfuhl und Vorsitzende des Turnfördervereins Jochen Scheuerer von der Organisation des Bundesligabetriebs - wie sein Stellvertreter Martin Rister - größtenteils zurückgezogen und diese der Turnabteilung unter der Leitung von Michael Wolfgang überlassen, doch Scheuerer hat nun im Turnbereich eine bundesweite Aufgabe übernommen. Er ist jetzt hinter Präsident Michael Götz einer der Vizepräsidenten der Deutschen Turnliga und einerseits für das Ressort Finanzen, andererseits für die Digitalisierung zuständig.