Turnen

16:30 Uhr

Bei den Turnern des TSV Pfuhl folgt auf den Jubel die Arbeit

So feierte der TSV Pfuhl die Rückkehr in der Bundesliga nach nur einjähriger Abstinenz. Im ersten Wettkampf im Oberhaus bekommt der Neuling gleich einen ganz dicken Brocken vorgesetzt.

Plus Der TSV Pfuhl steht erneut vor der schwierigen Aufgabe, den Klassenerhalt in der Bundesliga zu realisieren. Zudem hat der Trainer künftig weniger Zeit.

Von Stefan Kümmritz

Die Turner des TSV Pfuhl haben nach einer Saison Abstinenz im vergangenen Herbst die Rückkehr in die Erste Bundesliga geschafft und stehen nun neuerlich vor der schwierigen Aufgabe, den Klassenerhalt zu realisieren. Dabei geht das Team von Trainer Rolandas Zaksauskas am Samstag (18 Uhr) ohne große Hoffnungen ins Heimduell mit TuS Vinnhorst. Der Verein aus Hannover hat sich im vergangenen Jahr in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena die deutsche Meisterschaft gesichert und geht auch als erster Titelanwärter in die neue Runde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen