Blitzsaubere Übungen im Finale: SSV Ulm 1846 ist deutscher Vizemeister

Plus Die Frauenmannschaft des SSV Ulm 1846 wird bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft überraschend Zweiter. In Neu-Ulm triumphiert einmal mehr der MTV Stuttgart.

Einen Wettkampf auf hohem Niveau haben die Frauen des SSV Ulm 1846 beim Finale der Deutschen Turnliga (DTL) in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena absolviert. Vierter waren sie sicher, denn nur die vier besten deutschen Teams kämpften um den Titel. Rang drei wollten sie irgendwie erreichen und am Ende wurden die Turnerinnen sogar deutscher Vizemeister hinter Abonnement-Sieger MTV Stuttgart.