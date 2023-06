Turnen

vor 18 Min.

Deniz Tikiz kümmert sich künftig um die begabten Turner beim TSV Pfuhl

Plus Deniz Tikiz ist neuer Trainer im Turnzentrum des TSV Pfuhl. Vor Amtsantritt musste der Türke einige bürokratische Hürden überwinden – eine Sorge ist geblieben.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Es mussten einige bürokratische Hürden überwunden werden, bis Deniz Tikiz aus der Türkei nach Pfuhl kommen und dort beim TSV seinen Job als Trainer im Turnzentrum antreten durfte. Seit ein paar Tagen ist es so weit, der 56-Jährige fühlt sich offensichtlich in seiner neuen Umgebung schon recht wohl. Nur eines macht ihm noch große Sorgen: Er wohnt im Hotel, möchte aber schnell ein Häuschen oder zumindest eine einigermaßen große Wohnung finden, damit seine Frau Sevinç, die ursprünglich aus Langenau stammt, mit den beiden Söhnen nachkommen kann.

Doch alles Suchen war bislang vergeblich. Der Verein, insbesondere Rolandas Zaksauskas, ist dabei behilflich. Zaksauskas war beim TSV lange Zeit Trainer in allen männlichen Bereichen, von den kleinen Jungs bis hoch zum Bundesligateam. Auf Dauer war der gebürtige Litauer, der seit 16 Jahren beim TSV Pfuhl ist und die Männer bis in die höchste deutsche Liga geführt hat, damit überfordert. Dann ergab es sich, dass der bayerische Verband ihn mit der Förderung der vielen – momentan sind es zwölf – Nachwuchskaderturner des TSV Pfuhl betraute. Es wurden Gelder frei und man konnte einen weiteren Trainer einstellen. Nun ist der 56-jährige Deniz Tikiz hier und soll Zaksauskas entlasten. Wobei er auch noch beim Bundesligateam dabei sein wird. „Der Verband hat nichts dagegen, wenn ich in Pfuhl noch andere Aufgaben übernehme“, erklärt Zaksauskas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen