Der TSV Pfuhl ist endgültig in der zweiten Bundesliga angekommen.

Die Turner des TSV Pfuhl sind am Samstagabend endgültig in der zweiten Bundesliga angekommen. Sie bezwangen in heimischer Halle den TT Buttenwiesen-Inningen deutlich mit 44:18, holten an fünf von sechs Geräten den Sieg und kletterten in der Tabelle auf Rang drei. Natürlich war Rolandas Zaksauskas mit der Vorstellung der von ihm und Deniz Tikic trainierten Mannschaft sehr zufrieden: „Ich bin glücklich, es war eine sehr gute Woche von uns.“ Er traut seinen Turnern aber noch mehr zu: „Es gibt noch Luft nach oben.“

Der Start in den Wettkampf war gut, denn am Boden gab es für den TSV einen 7:5-Erfolg, wobei der für Pfuhl startende Niederländer Leon Atherton gegen den eigentlich sehr starken ukrainischen Routinier Yevgen Yudenkov drei Punkte holte. Als Pfuhl am Pferd ein 8:0 gelang, wozu Leo Meier gleich vier Punkte beisteuerte, zeichnete sich bereits ein Pfuhler Gesamtsieg ab. Dies umso mehr, als es nach den vier Ringe-Duellen – hier holten Leo und Tom Meier jeweils vier Punkte – 11:4 hieß und der TSV mit einer hohen 26:7-Führung in die Pause ging.

Auch an den folgenden drei Geräten gaben sich die Pfuhler kaum eine Blöße, auch wenn es am Barren nur zu einem 5:5 reichte. Zuvor hatten die Gastgeber den Sprung aber mit 6:1 für sich entschieden. Bryan Vis holte einen Punkt gegen Yevgen Yudenkov, Sven Wolfgang gelangen drei Zähler gegen Erik Mihan und Trainer-Sohn Dominykas Zaksauskas freute sich über zwei Punkte gegen Johannes Seifried. Am Barren holte neben Leon Atherton (3) auch Erik Wiederhold zwei Zähler. Am Reck gewann Pfuhl mit 7:5, weil Tom Meier eine ganz starke Leistung zeigte, die mit vier Punkten gegen Darius Steinke belohnt wurde, und Leon Atherton gegen Yevgen Yudenkov mächtig auftrumpfte, dessen Klasseübung noch toppte und drei Punkte ergatterte.

Insgesamt war es ein großartiger Auftritt der Einheimischen, die sich an keinem Gerät geschlagen geben mussten, sondern selbstbewusst und konzentriert ihr Programm durchzogen.

Die Punkte für Pfuhl holten: Tom Meier (10, bester Turner des Wettkampfs), Bryan Vis, Leon Atherton, Leo Meier (jeweils 8), Simon Häußler, Sven Wolfgang (jeweils 3), Dominykas Zaksauskas und Erik Wiederhold (jeweils 2).