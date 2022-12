Die Titelverteidiger sind beim Finale in Neu-Ulm erneut das Maß der Dinge

Plus Beim Finale der Deutschen Turn-Liga kämpfen in der Ratiopharm-Arena die Stars der Szene um die Meistertitel. Stuttgart und Vinnhorst lassen nichts anbrennen.

Ohne heimische Mannschaften fand in der Ratopharm-Arena das Finale der Deutschen Turn-Liga (DTL) statt. Die Männer des TSV Pfuhl haben die Qualifikation ebenso verpasst wie die Frauen des SSV Ulm 1846. Dafür fieberten die Fans mit Stars der Szene wie Elisabeth Seitz, Sarah Voss, Pauline Schäfer, Lukas Dauser, Marcel Nguyen und Andreas Toba. Am Ende hatten die Favoriten die Nase vorn.