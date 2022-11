Turnen

vor 18 Min.

In der Bundesliga der Kunstturner ist Adem Asil der Herr der Ringe

Plus Adem Asil ist Weltmeister an den Ringen. Beim Bundesligisten TSV Pfuhl sind sie überglücklich, einen Sportler dieses Formats in den eigenen Reihen zu haben.

Von Stefan Kümmritz

Die Jüngsten des TSV Pfuhl haben noch ihre Übungsstunde im vereinseigenen Turnzentrum, aber Adem Asil steht schon zum Aufwärmen bereit. Jeden Jungen, der vorbeikommt, grüßt er mit der Faust, ruft ihm fröhlich „Hei“ oder „Hallo“ zu. Der 23-Jährige ist ein freundlicher, zuvorkommender Mensch, das spürt man sofort. Und er ist ein exzellenter Turner, gerade vor ein paar Tagen erst in Liverpool Weltmeister an den Ringen geworden.

