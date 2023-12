Turnen

Lokalmatadorin feiert beim "Gymixed" einen Überraschungssieg am Kuhberg

Hochklassigen Turnsport sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer beim „Gymixed“ in der Ulmer Kuhberghalle. - wie hier von der Italienerin Alexia Argelini am Stufenbarren.

Plus Beim „Gymixed“ gewinnt die Ulmer Turnerin Lisa Unseld mit Leo Kühl vom TSV Mühldorf. Dabei war die Lokalmatadorin erst kurz vor dem Wettbewerb eingesprungen.

Das „Gymixed“ in Ulm verspricht hochklassigen Sport und unterhaltsame Show. So war es auch bei der 33. Auflage dieses besonderen Wettbewerbs am Samstagabend in der Kuhberghalle. Und dazu gab es eine große Überraschung bei dem Turnwettkampf, bei dem die gemischten Zweierteams ausgelost werden: Den Sieg holte sich Lisa Unseld vom SSV Ulm 1846, die kurzfristig für ihre verletzte Vereinskameradin Elisa Gräßler eingesprungen war. Sie startete zusammen mit Leo Kühl vom TSV Mühldorf und ließ sich am Ende mit Glückwünschen und Umarmungen nur so überschütten.

Spannung herrschte gleich zu Beginn. Nachdem sich die Turnerinnen und Turner begrüßt hatten, ging es an die Auslosung.

