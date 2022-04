Medaillenregen für die Rhönrad-Turnerinnen des TV Senden-Ay

Der TV Senden-Ay untermauert bei der bayerischen Rhönrad-Meisterschaft seine Ausnahmestellung. Der Verein feiert vier Meistertitel und drei Silbermedaillen.

Bei den bayerischen Meisterschaften im Rhönradturnen in Estenfeld untermauerte der TV Senden-Ay nach zweijähriger Corona-Zwangspause einmal mehr seine Ausnahmestellung. Mit vier Meistertiteln und drei Silbermedaillen war der Verein bei den Wettkämpfen der erfolgreichste in Bayern.

In der Altersklasse der Zwölfjährigen zeigte Anouk Petersen trotz enormer Nervosität, was sie draufhat. Obwohl noch nicht alles perfekt lief, gewann die Turnerin aus Senden nach Kür-Spirale, Kür-Geraden und Kür-Sprung mit 15,35 Punkten die erste Goldmedaille für den TV und ihren ersten Meistertitel überhaupt.

Jasmin Fischer wird bayerische Meisterin, Katharina Hofmann Zweite

In der Wettkampfklasse 13/14 gingen mit Maxima Negele und Pia Menz zwei Sendener Turnerinnen an den Start. Bedingt durch die lange Wettkampfpause übersprangen sie die Einstiegsklasse und mussten von null auf 100 durchstarten. Negele meisterte die Situation hervorragend und belegte mit 19,85 Punkten den zweiten Platz. Ihre Vereinskameradin wurde Neunte. Bei den 15- und 16-Jährigen hatte der TV gleich drei Turnerinnen im Teilnehmerfeld. Mit 20,20 Punkten holte sich Jasmin Fischer Gold, nur 0,10 Punkte dahinter folgte Katharina Hoffmann als Vizemeisterin. Vanessa Dechant belegte mit 18,50 Punkten den sechsten Patz.

WM-Starterin Lea Gmeiner bereits in Bestform

Bei den Juniorinnen in der Wettkampfklasse 17/18 war WM-Turnerin Lea Gmeiner bereits in Bestform. Mit Höchstwertungen in der Kür-Geraden, Spirale und im Sprung sicherte sie sich die Goldmedaille und den bayerischen Meistertitel. Bei den Seniorinnen 19+ machte der TV Senden-Ay den Medaillenregen perfekt. Annika Fischer, die bei den WM-Qualifikationswettkämpfen vor drei Wochen den Sprung ins Nationalteam noch knapp verfehlte, zeigte sich noch lange nicht wettkampfmüde. Mit 25,10 Punkten nach drei Disziplinen gewann sie den vierten Meistertitel für ihren Verein. Vizemeisterin wurde Alisha Bahcic.