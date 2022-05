Pfuhler Turner fahren zur deutschen Meisterschaft

Nach Alexander Kunz qualifizieren sich Linus Mikschl und Timo Rister.

Neben dem bereits vorher qualifizierten Alexander Kunz haben sich am vergangenen Wochenende vom TSV Pfuhl auch Linus Mikschl und Timo Rister die Startberechtigung für die deutschen Meisterschaften der aktiven Turner geholt. Mikschl schaffte dies beim Sechskampf im Rahmen des baden-württembergischen Landesturnfests in Lahr, Rister bei den bayerischen Meisterschaften im Pfuhler Turnzentrum. Weil lange Zeit nicht feststand, ob und wo die „Bayerischen“ ausgetragen werden können, da viele Turnhallen mit ukrainischen Flüchtlingen belegt sind, hatte sich Mikschl vorsichtshalber in Lahr angemeldet, musste dort aber außer Konkurrenz antreten.

Für beide Pfuhler ging es darum, mindestens 74 Punkte zu erreichen, um bei der DM ganz sicher dabei zu sein. Mikschl gelang dies in Lahr mit 75,050 Punkten, Timo Rister in Pfuhl mit 74,650. Mikschl, der einen gleichmäßigen Sechskampf absolvierte und die besten Wertungen mit jeweils 12,85 am Pferd und an den Ringen erreichte, lag am Ende auch klar vor dem offiziellen Sieger Arne Halbisch vom TSV Baltmannsweiler, der auf 73,500 Punkte kam. Rister wurde Vizemeister hinter Maximilian Henning vom TSV Adlersberg, der 75,350 Punkte erreichte. Seine beste Leistung lieferte er am Sprung ab, die mit der Höchstnote an diesem Gerät von 13,450 Punkten belohnt wurde. Die Vizemeisterschaft war schön für den Pfuhler, vor allem aber freute er sich über die Qualifikation und er sagte: „Die bayerischen Meisterschaften sind schon gut, aber die Bundesligakämpfe sind noch viel besser. Da kämpfen Mannschaften gegeneinander und da sind Topturner aus aller Welt am Start.“ Fest in Pfuhler Hand waren die bayerischen Titelkämpfe in der Altersklasse der 17- und 18-Jährigen, die allerdings unter recht schwacher Beteiligung litten.

Die Teilnehmer mussten ebenfalls einen Sechskampf bestreiten, am Ende hatte Leo Meier (TSV Pfuhl) die Nase mit 72,350 Punkten knapp vorne, gefolgt von seinem Vereinskameraden Julian Hechelmann (72,000). Beide gehören wie Mikschl und Rister auch zum Pfuhler Bundesligateam. Fünfter wurde ihr Vereinskollege Jakob Scharff (67,850). Meier sammelte am Pferd die meisten Punkte (13,050), Hechelmann beim Sprung (12,950), ebenso wie Scharff (12,300).

Insgesamt war es eine sehr gute Vorstellung der Pfuhler, über die auch ihr Trainer Rolandas Zaksauskas absolut glücklich war. Als er obendrein erfuhr, dass es Timo Rister für die DM-Teilnahme gereicht hat, lief er sogar jubelnd durch die Halle. (kümm)