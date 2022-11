Turnen

14:30 Uhr

Trotz der Niederlage haben die Pfuhler Turner Glücksgefühle

Plus Gegen den neuen Bundesliga-Tabellenführer Cottbus liefert nicht nur der frisch gebackene Weltmeister Adem Asil starke Leistungen ab. Trotzdem reicht es für Pfuhl nicht ganz.

Von Stefan Kümmritz

So richtig zufrieden ist der Trainer der Bundesligaturner vom TSV Pfuhl selten. Rolandas Zaksauskas will eben mit seiner Mannschaft immer das Maximum erreichen. Am Samstagabend aber ging nach dem Wettkampf gegen den SC Cottbus ein Strahlen über sein Gesicht. „Wir haben unsere Wettkampfziele erreicht. 20 Scorerpunkte hatten wir uns vorgenommen und die haben wir erreicht“, stellte er fest. Wobei es am Ende nicht nur 20, sondern sogar 32 Punkte waren. Für Cottbus wurden allerdings 39 notiert und so traten die Ostdeutschen die Heimreise zudem mit 7:5-Gerätepunkten als Sieger und neuer Tabellenführer an. Für die Pfuhler dagegen wird es jetzt schwierig, den erträumten vierten Platz noch zu erreichen.

