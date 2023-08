Turnen

Universiade: Natalie Wolfgang und Alexander Kunz haben viel zu erzählen

Plus Die Turner Natalie Wolfgang und Alexander Kunz waren für Deutschland bei den Weltspielen der Studierenden in China – für beide ein unvergessliches Erlebnis.

Von Stefan Kümmritz

Natalie Wolfgang war bislang nach eigenen Worten „noch nicht viel in der Welt herumgekommen“ – dann ging es für sie vom 26. Juli bis 7. August gleich nach China. Die 25-jährige Pfuhlerin gehörte zum fünfköpfigen deutschen Frauenturnteam, das für die World University Games, also die Weltspiele der Studierenden, in der 21-Millionen-Einwohner-Metropole Chengdu nominiert worden war. Im deutschen Tross war auch Turner Alexander Kunz von Bundesligist TSV Pfuhl, der wie Wolfgang an der Hochschule Neu-Ulm studiert und durch seinen Sport schon öfter international unterwegs war. Beide kamen zu Wochenbeginn mit unvergesslichen Eindrücken in die Heimat zurück, auch wenn die ganz großen sportlichen Meriten ausblieben.

Die deutschen Frauen landeten im Mehrkampf auf Rang sechs, die Männermannschaft kam auf Platz zwölf. Dabei schaffte es Kunz als einziger der deutschen Turner ins Mehrkampf-Einzelfinale und belegte dort Rang 16, was angesichts der ganz starken Konkurrenz durchaus ein Erfolg war. „Für mich war es die erste große Reise überhaupt“, erzählt Wolfgang nach ihrer Rückkehr in die Heimat. „Ich hatte zuvor noch nicht einmal einen Reisepass besessen“, meint sie. Den benötigte sie für den Trip nach China ebenso wie ein Visum.

