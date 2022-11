Turnen

vor 32 Min.

WM-Gold an den Ringen: Adem Asil vom TSV Pfuhl glänzt in Liverpool

Adem Asil aus der Türkei jubelt über die Goldmedaille bei der Turn-WM in Liverpool. In der Bundesliga startet er für den TSV Pfuhl.

Plus Der Türke Adem Asil ist neuer Weltmeister an den Ringen. Am kommenden Wochenende wird er zu den Bundesliga-Wettkämpfen zurück in Pfuhl erwartet.

Von Stefan Kümmritz

Wenn die Kunstturner des TSV Pfuhl am kommenden Samstag (18 Uhr) zum Bundesliga-Heimwettkampf gegen den SC Cottbus antreten, haben sie einen frisch gebackenen Weltmeister in ihren Reihen. Adem Asil, Türke in TSV-Diensten, hat bei den internationalen Titelkämpfen im englischen Liverpool an den Ringen die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen und ist Weltmeister geworden. Bei der EM in München hatte er im Sommer bereits Silber an diesem Gerät gewonnen.

