Zum Abschluss ist der TSV Pfuhl in der Bundesliga chancenlos

Plus Die Kunstturner des TSV Pfuhl verlieren ihr Bundesliga-Duell beim KTV Straubenhardt mit 11:66 Punkten. Trotzdem gibt es auch eine gute Nachricht.

Der Saisonabschluss ist für die Bundesliga-Turner des TSV Pfuhl vom Ergebnis her gründlich daneben gegangen. Die Mannschaft von Trainer Rolandas Zaksauskas unterlag beim bärenstarken KTV Straubenhardt deutlich mit 11:66 Scorepunkten (0:12 Gerätepunkte). Trotzdem war an diesem Tag nicht alles schlecht.