vor 18 Min.

In Babenhausen fühlen sich Reiter und Pferde wohl

Stefanie Paul vom RFV Altusried war die letzte Starterin in der Qualifikation zum Bayern-Championat und sie gewann auf CheekyStefanie Paul vom RFV Altusried war die letzte Starterin in der Qualifikation zum Bayern-Championat und sie gewann auf Cheeky

Lokal Turnier Babenhausen feiert das neue Stadion mit einer Mammutveranstaltung, die von einem Mann aus München dominiert wird. Bald trifft sich die Szene an selber Stelle erneut.

Von Stefan Kümmritz

Beim Höhepunkt des fünftägigen Springreitturniers des RFZV Babenhausen im neu angelegten Stadion mit seinem hervorragenden Sandplatz zeigte der für Österreich startende Max Kühner (RA München) am späten Sonntagnachmittag endgültig, dass er der Dominator der Veranstaltung war. Nach Siegen zuvor in schweren Prüfungen gewann er zum Abschluss mit seinem Pferd Julius Caesar im Stechen auch den Großen Preis, ein Springen der Klasse S*** mit Hindernissen bis zu einer Höhe von 1,50 Metern, das äußerst spannend verlief. Damit sicherte sich Kühner die Siegprämie in Höhe von 2500 Euro.

