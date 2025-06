Leichtathletik: Deutschlands größte Talente kommen ins Donaustadion

Nach zwei Jahren Pause kehren Deutschlands größte Leichtathletik-Talente zurück ins Ulmer Donaustadion: Bei den deutschen Meisterschaften der U16 und U23 geht es vom 4. bis 6. Juli nicht nur um die nationalen Titel, sondern auch um Startplätze für die U23-Europameisterschaften in Norwegen.

Nachdem das Stadion im zurückliegenden Jahr aufgrund des Einbaus einer Rasenheizung nicht für Leichtathletik-Großveranstaltungen zur Verfügung stand, freut sich der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) besonders, heuer wieder in Ulm zu Gast zu sein. Und das mit einer Premiere. Nach zuletzt zwei Ausgaben der deutschen U18/U20-Meisterschaften in den Jahren 2019 und 2022 sind erstmals die besten Sportlerinnen und Sportler der U16 und U23 am Start. So werden zum Beispiel mit Diskuswerfer Mika Sosna (TSG Bergedorf) oder Weitspringerin Laura Raquel Müller (Unterländer LG) deutsche Olympia-Teilnehmer erwartet. Alexander Stepanov (VfL Sindelfingen) hat jüngst mit der WM-Norm über 800 Meter für Furore gesorgt. Jolanda Kallabis (Freiburg) und Rosina Schneider (Sulz) haben schon deutsche Meistertitel bei den Frauen errungen.

Die Verantwortlichen freuen sich auf das Gastspiel im Ulmer Donaustadion

Dieter Schneider, Präsident des Württemberger Leichtathletik-Verbands, freut sich auf die Meisterschaften und sagt: „Auf Ulm ist Verlass. Die Organisation vor Ort steht und wird den Athletinnen und Athleten die besten Bedingungen für den Kampf um Meistertitel, die Quali für die U23-Europameisterschaften und Platzierungen bieten. Wir freuen uns auf viele begeisterte Fans im Donaustadion, die die jungen Sportlerinnen und Sportler anfeuern und zu Top-Leistungen tragen.“

Der Deutsche Leichtathletik-Verband überträgt alle Entscheidungen im Livestream

Die Titelkämpfe beginnen am Freitag, 4. Juli, ab 16.30 Uhr mit den Entscheidungen im Bahngehen der U16 sowie über 3.000 und 5.000 Meter der U16 und U23. Am Samstag und Sonntag werden an zwei vollgepackten Leichtathletik-Tagen weitere 68 DM-Titel vergeben. Der Deutsche Leichtathletik-Verband überträgt alle Entscheidungen im Livestream auf leichtathletik.de. (AZ)