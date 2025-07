Einen Tag vor Ostern fliegen in Neu-Ulm die Eier durch das Stadion

Deutschland gegen Italien ist ein Klassiker. Immer dann, wenn ein Fußball im Spiel ist, pflegen die beiden Nationen eine Art Hassliebe. Man sagt, sie muss irgendwann in den 1970er Jahren entstanden sein, als die beiden Länder die besten Mannschaften Europas stellten. Eine schwierige Beziehung, geprägt von vielen packenden Partien. Beim American Football hat das Duell keine so lange und bedeutsame Tradition. Trotzdem geht es auch in dieser Sportart ums Prestige, wenn die beiden Nationen aufeinandertreffen. So wie am kommenden Samstag (14 Uhr) im Dietrich-Lang-Sportzentrum in Neu-Ulm.

