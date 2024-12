Ungeschlagen oder sieglos? Die Spatzen-Serie ist Auslegungssache

Diese Serie ist Auslegungssache. Thomas Wörle hat als Cheftrainer des SSV Ulm 1846 Fußball natürlich die Aufgabe, im Stile eines Motivationscoaches die positive Seite hervorzuheben. Fünf Unentschieden in Folge bedeuten: Seine Mannschaft ist nach dem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth seit fünf Partien ungeschlagen, hat es in den vergangenen Wochen immer wieder geschafft, den Gegner erfolgreich daran zu hindern, mehr Tore zu schießen als die Spatzen. Man darf aber auch die andere Sicht der Dinge nicht ungeachtet lassen. Denn fünf Unentschieden in Folge heißen eben auch, dass der Aufsteiger schon lange nicht mehr gewonnen hat. Den letzten Sieg gab es am 27. September gegen Eintracht Braunschweig. Vor mittlerweile über zwei Monaten.

