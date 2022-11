Spielabbruch nach Rassismus-Vorwurf gegen Schiri: Beide Vereine bestraft

Plus Beim Kreisligaspiel Söflingen gegen Birumut spuckt ein Spieler aus, der Schiri sagt dazu etwas und schon steht der Rassismus-Vorwurf im Raum. Die Sportrichter finden klare Worte.

Das mit Spannung erwartete Urteil des Sportgerichts zum Spiel der Fußball-Kreisliga A Donau zwischen der TSG Söflingen und Birumut Ulm ist da. Nach Überzeugung der Richter sind beide Seiten daran schuld, dass die Partie am 25. September abgebrochen wurde. Der Fall hatte damals für großes Aufsehen gesorgt, im Raum standen auch Rassismus-Vorwürfe gegen den Schiedsrichter.